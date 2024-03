L'intelligence artificielle au service de la rééducation des patients: notre journaliste a testé l'appareil et le résultat est bluffant

Grâce à un logiciel, une caméra et un système d’écrans, il remplace l’image du membre malade par une l’image créée à partir du membre valide. Il duplique le membre valide pour inciter l'autre membre à copier le mouvement.

Le système agit comme un miroir et trompe donc le cerveau du patient en lui faisait croire que c’est possible. Cela permet d’obtenir des résultats impressionnants et étonnants.

Lors du travail de rééducation, le patient a l'impression que son membre malade peut bouger comme s’il était sain. Victime d'une vilaine chute il y a 42 ans, notre journaliste Vincent Legraive est depuis incapable de tendre les doigts de la main droite lorsque son poignet est à plat ou relevé. Il a été invité à tester l'appareil.

"J'ai d'abord placé mon bras valide, le gauche, sous l'écran et j'ai répété à plusieurs reprises l'ouverture du bras, du poignet et puis des doigts", raconte-t-il.