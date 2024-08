Des chercheurs de l'ULB capables de régénérer de la peau? "Nous serons en mesure de stimuler la cicatrisation des plaies"

Des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles (ULB) ont fait une avancée scientifique significative en découvrant un moyen de contrôle la réparation tissulaire et la cicatrisation des plaies. Cette découverte pourrait révolutionner le traitement des plaies chroniques, offrant de nouvelles perspectives pour des millions de personnes touchées à travers le monde.

Ces plaies, qui ne guérissent pas dans un délai normal, représentent non seulement un défi clinique majeur mais aussi un fardeau financier considérable.

La cicatrisation des plaies est un processus naturel pour la plupart d'entre nous, impliquant "l'activation, la migration et la division des cellules souches cutanées".

Les plaies chroniques

Les plaies chroniques sont souvent associées à des pathologies sous-jacentes telles que l'insuffisance veineuse chronique ou le diabète.

Parmi les plaies chroniques les plus courantes, on trouve les ulcères veineux et artériels de la jambe ainsi que les escarres.

Ces affections prolongées peuvent entraîner des complications graves si elles ne sont pas traitées efficacement.

Une découverte prometteuse

Le Professeur Cédric Blanpain, chercheur et professeur à l'ULB, a mené une étude qui pourrait révolutionner le traitement des plaies chroniques.

Ses recherches ont révélé que la cicatrisation des plaies "s'accompagne d'un changement des propriétés physiques de la peau".