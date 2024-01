"10 degrés dans le maison": Vanessa et ses deux fils sont restés 10 jours, sans chauffage ni eau chaude en plein hiver

Partager:

Une famille de Bouffioulx a vécu 10 jours sans chauffage ni eau chaude, par ces températures glaciales. Vanessa a commandé du gaz le 21 décembre. Elle n'a été livrée qu'après quatre semaines et de nombreuses réclamations. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour honorer sa commande?

"J'ai passé le week-end avec 10 degrés dans la maison", lance Vanessa. L’habitante de Bouffioulx, dans le Hainaut, ne sait plus vers qui se tourner : "Je n'ai plus de chauffage, ni d'eau chaude et j'ai deux enfants en bas âge". Elle a pourtant passé une commande de gaz chez son fournisseur le 21 décembre. Mais, "à ce jour, je n'ai toujours pas été livrée. Et ma cuve est maintenant complètement vide", témoigne-t-elle via le bouton orange Alertez-nous. Vanessa nous raconte sa mésaventure dans le détail : après sa commande chez Primagaz, le 21 décembre, elle reçoit un accusé de réception par mail. Le lendemain, un SMS lui annonce une livraison le 26 décembre.

Le 27 décembre, un nouveau message prévoit un passage le 28 décembre. Finalement, ce même jour, un autre SMS postpose cette livraison au 2 janvier. Le 29 décembre, Vanessa contacte Primagaz par téléphone : "pour avoir une explication et pour demander que l'on me livre avant le week-end. On me répond que le planning est déjà fait et que si j'ai reçu un SMS pour une livraison le 2 janvier, je serai livrée ce jour-là et pas avant". La soirée du 4 janvier, "je constate qu'ils ne sont toujours pas passés et que ma jauge indique 10 % à la veille du week-end. Je n'ai reçu aucune information de leur part", poursuit Vanessa.

Le lendemain, soit le 5 janvier, Vanessa les recontacte par téléphone : "j'explique la situation. La personne me dit qu'elle comprend et qu'elle va se renseigner mais elle sait que certains camions ont eu des problèmes de livraison à cause des fortes rafales de vent de la semaine précédente. Elle revient en ligne en me certifiant que la livraison sera effectuée le jour-même". La livraison n’a toujours pas été faite et ma jauge n'indique plus rien Lundi dernier, le 8 janvier, "je vois que la livraison n’a toujours pas été faite et ma jauge n'indique plus rien". Et donc le lendemain, elle reforme le numéro du service clients : "On me dit qu'on me comprend et que ça n'a va pas, qu'on va se renseigner et qu'on me tient au courant".