Encore de la neige et quelques larges éclaircies: voici les prévisions météo de ce jeudi

L'après-midi, le temps deviendra également sec sur le sud-est avec des éclaircies, mais sur le nord-ouest du pays principalement, le risque d'averses(hivernales) subsistera. Les maxima se situeront autour de -4 degrés en Hautes-Fagnes, +2 degrés dans le centre et +4 degrés dans le nord-ouest et à la côte, sous un vent faible ou modéré d'ouest à nord-ouest.

Ce jeudi matin, il neigera encore au sud du sillon Sambre et Meuse sous une nébulosité abondante. Ailleurs de larges éclaircies sont prévues mais sur le nord-ouest du pays, quelques averses(hivernales) seront possibles depuis la côte. En cours de matinée, la perturbation quittera notre pays vers l'Allemagne.

Ce jeudi soir et cette nuit, des éclaircies seront présentes en de nombreux endroits avec toutefois un risque de quelques averses hivernales surtout en Flandre. Des plaques de glace ou de neige pourront à nouveau rendre les routes glissantes. Du brouillard givrant pourra se former en Ardenne. Les minima s'échelonneront entre -9 degrés en Hautes-Fagnes (voire moins dans certaines vallées ardennaises enneigées) et +1 degrés à la côte sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest revenant vers le sud-ouest.