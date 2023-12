"Carglass 4 fois plus cher que ses concurrents?": Bruno estomaqué en découvrant les tarifs de l'entreprise qui répare les pare-brises

"Mi-octobre, j’ai croisé un camion et j’ai reçu un impact sur mon pare-brise. Malheureusement, je n'étaits pas assuré contre le bris de glace, pour le remplacer via l’assurance", raconte-il. "J’ai téléphoné à Carglass, qui m’a envoyé un devis pour le changement du pare-brise complet. C’était près 1200 euros, ce que je trouvais énorme. Je suis allé voir chez la concurrence, chez Vitrotech à Charleroi, qui m’a envoyé un devis de 330 euros. Avec le même service, le même résultat. C’est exactement le même pare-brise qui est 4 fois moins cher. Sans hésiter, je l’ai fait remplacer chez Vitrotech. J’ai été choqué par le prix de Carglass. Je ne comprends pas pourquoi il y a une somme aussi élevée. Je n’arrive pas à l’expliquer, à part pour payer une partie de la publicité qui passe à la télé. Maintenant, je vais prendre l'assurance contre le bris de glace. J’ai déjà pris contact avec mon courtier."

Bruno, un habitant d'Avin (Hannut), a dû faire remplacer son pare-brise car l'éclat était trop important. Le boucher de 52 ans a demandé deux devis, un chez Carglass et un chez Vitrotech, un service de réparation de pare-brise basé dans la région carolorégienne. En comparant les prix, il s'est dit "estomaqué".

Cette différence de prix constatée par Bruno est-elle conforme au marché actuel?

Voici la réponse de Tine Palmans, la porte-parole de Carglass: "Nous n'avons aucune vue sur la composition du prix chez le fournisseur où l'autre offre a été faite. Nous avons vérifié en interne le prix que nous avons obtenu à la base des données transmises, et nous confirmons que le prix total est conforme au marché. Chez Carglass, nous avons un prix total fixe qui comprend le verre, le travail, les accessoires (garnitures et clips), les produits (apprêt, antirouille, adhérence, nettoyage) et les matériaux (fils de coupe, gants, lames...)", indique-t-elle.