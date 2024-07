"De 0 euro, je passe à 840 euros": les riverains de Walibi doivent désormais payer leur abonnement

Majid et sa famille habitent à proximité du parc Walibi à Wavre. Pendant de longues années, ils ont pu profiter d’un tarif préférentiel. Mais il y a quelques mois, le parc d’attraction a décidé d’en finir avec cet avantage.

L’été s’amorce enfin avec le retour du soleil, et cela, fait maintenant plus d’une semaine que les écoliers sont en vacances. Majid, père de deux enfants, souhaite les occuper pendant ce long mois. Habitant à proximité de Walibi, il a longtemps profité d’un tarif préférentiel. "Nous avions un abonnement gratuit pour les deux parcs, Walibi et Aqualibi, en compensation des nuisances occasionnées".

Cependant, lorsqu’il a renouvelé son abonnement en avril, la réponse de Walibi a été décevante. "Comme chaque année, j’ai envoyé la composition de ménage, les photos… En réponse, Walibi a indiqué que nous ne pouvions plus bénéficier de cet abonnement gratuit. Ils expliquent que cela fait suite à une décision du SPF Finances et à l’évolution des différentes législations". Surpris, il nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous".