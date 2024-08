Céline,14 ans, s'évanouit plusieurs fois par jour depuis un an: "C'est horrible, on ne trouve pas de solution médicale", s'inquiète son grand-père

Partager:

Le quotidien d'une jeune Bruxelloise est chamboulé depuis un an. L'adolescente souffre d'évanouissements plusieurs fois par jour. Très inquiète, sa famille tente de trouver une solution médicale. La jeune fille a consulé différents spécialistes et a réalisé de nombreux tests médicaux. D'après un cardialogue, ces syncopes seraient des malaises vagaux. De quoi s'agit-il ? Est-ce dangereux pour la santé ? Et existe-t-il un traitement ?

"Je suis un grand-père désespéré. Ma petite-fille de 14 ans souffre d’évanouissements quotidiens et il n’y a aucune solution", s’alarme Jean-Paul via le bouton orange Alertez-nous. Selon ce retraité de 71 ans, cette situation compliquée nuit fortement au bien-être familial. "J’appelle au secours à toute personne qui pourrait nous donner une piste", lance le septuagénaire originaire du Brabant wallon. Depuis un an, Céline (prénom d'emprunt) est sujette à des syncopes plusieurs fois par jour. "Au début, c’était 6 à 7 évanouissements quotidiens. Un jour, elle a même dû être transportée à l’hôpital depuis l’école", raconte Jean-Paul. Ses jambes se dérobent et, en quelques secondes, elle tombe par terre

D’après lui, les malaises peuvent avoir lieu à tout moment. "Cela lui est déjà arrivé dans les escaliers ou dans la rue. Ses jambes se dérobent et, en quelques secondes, elle déconnecte et tombe par terre. On a heureusement réussi à la récupérer, mais c’est risqué. Cela dure qu’une à deux secondes, puis elle revient à elle", explique le grand-père. Pour tenter de trouver une explication et surtout un traitement éventuel, l'adolescente consulte différents spécialistes avec sa mère, la fille de Jean-Paul. "Elle a vu son médecin traitant, un diabétologue, un neurologue et même un psychologue car on pensait peut-être à du harcèlement scolaire. Ma fille et son mari ont vraiment fait un tour complet des médecins à Bruxelles pour aborder tous les problèmes possibles", assure le retraité. On lui a fait une vidange de l’estomac et un test de diabète Céline réalise également de nombreux tests médicaux. "On lui a fait une vidange de l’estomac et un test de diabète. On a essayé de voir si ce n’était pas aussi des perturbateurs endocriniens. Mais aucune réponse précise. C’est comme si tous ces spécialistes ne pouvaient pas déterminer quelle est sa maladie, malgré tous leurs diplômes", déplore-t-il. "Ma fille a l’impression de devoir payer 60 euros pour 30 minutes de consultation et de sortir avec toujours plein de questions sans réponses. Et elle n’est remboursée que de la moitié". J’ai déjà vu mon beau-fils en pleurer, c’est vraiment la catastrophe

Pour Céline et ses parents, cette recherche s’apparente à un parcours du combattant. Les conséquences sur leur vie sont importantes. "Ma fille est dans tous ses états, elle frôle le burn-out. Elle doit s’absenter de son boulot pour conduire sa fille aux rendez-vous médicaux. Et j’ai déjà vu mon beau-fils en pleurer. C’est vraiment la catastrophe. C’est à devenir fou", confie Jean-Paul. Sans parler des difficultés pour l’adolescente, confrontée à des évanouissements fréquents. "Ma petite-fille est privée de toute distraction car elle craint toujours de tomber dans les pommes. Et, à l’école, c’est aussi compliqué à gérer", souffle le grand-père inquiet. Un cardiologue trouve une piste: "Il s’agirait d’un malaise vagal" Lors d’une consultation, un cardiologue trouve une piste. "Selon lui, il s’agirait d’un malaise vagal. Quand la tension diminue, le cœur corrige cette baisse en poussant plus de sang dans les veines, mais visiblement, chez ma petite-fille, cela ne se fait pas. On a demandé l’avis à un deuxième cardiologue qui confirme ce diagnostic", indique Jean-Paul. À lire aussi Crampes, malaises, évanouissements: voici comment réagir face aux conséquences de la chaleur (et comment les éviter) Un malaise vagal est une perte de conscience très brève due à une baisse soudaine de la pression artérielle, du rythme cardiaque et du flux sanguin cérébral. "La plupart du temps, il y a des symptômes prémonitoires, comme des nausées, une bouffée de chaleur, une vision qui se brouille et diminue. Les syncopes vagales sont très brèves, 1 à 2 secondes alors que les syncopes neurologiques peuvent durer plusieurs minutes par exemple", explique Philippe Pirenne, cardiologue au centre médical du Solbosch à Bruxelles.