4 mois après sa formation d'agent de gardiennage, Bertrand attend toujours sa carte ministérielle pour travailler: "Je ne peux pas rester sans travail"

C'est via le bouton orange 'Alertez-Nous' que Bertrand nous a contactés pour nous faire part d'un problème qu'il rencontre. Alors qu'il a terminé sa formation d'agent de gardiennage en mars, il attend toujours sa carte ministérielle afin de pouvoir exercer.

En janvier, il commence donc une formation à l'entreprise Temporis Academy, qu'il réussira deux mois plus tard. Malheureusement, un problème va rapidement se manifester. "Depuis la fin de cette formation, j'attends ma carte ministérielle. Celle-ci est indispensable pour exercer le métier", explique-t-il. "Comme je ne l'ai toujours pas reçue, je ne peux pas travailler alors que j'ai déjà été embauché dans une entreprise".

Lorsqu'il décide de quitter son emploi de chauffeur poids lourd pour "quelque chose qui le passionne", Bertrand est un homme rempli d'enthousiasme et prêt à relever un nouveau défi : celui d'agent de gardiennage.

Afin de comprendre la raison du pourquoi, Bertrand a contacté le SPF Intérieur ainsi qu'Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur. "Personne ne me répond. Tout ce que je veux, c'est travailler et rembourser mes dettes. (...) Il est scandaleux d'attendre aussi longtemps alors que c'est un métier en pénurie", s'agace-t-il.

Pour ne rien arranger, Bertrand se retrouve aujourd'hui avec des problèmes financiers après avoir notamment déboursé la somme de 2000 euros pour sa formation. "Je suis très endetté et donc je ne peux pas rester sans travail, et le chômage ne couvre pas mes dettes", explique-t-il.

Cependant, ils apportent également une précision importante sur le délai de traitement : "Il dépend fortement d'un certain nombre de facteurs fondamentaux. Par exemple, ce n'est pas la personne elle-même qui doit constituer un dossier de demande et l'introduire de manière recevable auprès du SPF Intérieur, mais bien l'entreprise ou le service interne qui souhaite l'employer. Ainsi, l'achèvement d'une formation par la personne concernée ne peut être considéré comme le point de départ du traitement d'une demande par l'administration compétente".

Or, notre alerteur nous précise qu'il a bien reçu une confirmation comme quoi son entreprise avait demandé l'obtention de cette carte. "Je vous confirme que l’entreprise de gardiennage AXESS GUARDING a bien introduit une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage pour vous et que celle-ci a été traitée par nos services", lui a répondu le SPF Intérieur - Sécurité et Prévention.

Un problème dans le dossier

Seulement, la suite du mail révèle un élément qui pourrait bien être au cœur du problème. Dans sa réponse, la Direction Sécurité Privée explique : "Je vous informe qu’une enquête sur les conditions de sécurité a été demandée par le fonctionnaire compétent car il est apparu que vous étiez connu pour des faits pouvant constituer une contre-indication au profil fixé à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Vous avez consenti à ce qu’une telle enquête soit réalisée par nos services".