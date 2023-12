"C’est trompeur": Xavier s’étonne de la présence de sucre dans le Fanta... Zero Sugar

"Le Fanta Zero a 1,3 grammes de sucre par canette. Je trouve ça très étonnant", indique Xavier via le bouton orange Alertez-nous. Surtout "qu’il est marqué en grand : zéro sugar", ajoute le quadragénaire.

Xavier dit regarder la composition des aliments qu’il achète. "Dans le Coca Zero, il n’y a pas de sucre. Ici, si on boit 5 canettes, on se retrouve avec plus de 6 g dans le sang c’est beaucoup". C’est donc "en tant que citoyen, qu’il a voulu faire passer le message ", car il estime que "c’est trompeur. A partir du moment où on voit zéro sucre. Zéro c’est zéro. On ne doit pas mettre ça en grand sur la canette".

"Je ne fume pas. Je ne bois pas. Si on m’enlève ça, il ne me reste pas grand-chose", regrette l’Orp-Jauchois, déterminé à miser désormais sur les autres alternatives sans sucre : "Je consomme ce genre de boissons parce qu’il n’y a pas de sucre. Donc, je n’en boirai plus".

Pourquoi le Fanta Zero contient-il du sucre ?