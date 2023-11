"Chaque étape de la vie d'Ernest est compliquée": les parents de ce petit garçon atteint d'une maladie génétique peinent à trouver une école adaptée à ses besoins

Mélissa nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Elle et son mari peinent à trouver un établissement scolaire pour leur enfant atteint de handicap. Désemparés, les jeunes parents se battent pour ouvrir une école adaptée. Pour l'instant, il n'en existe que deux dans tout le Brabant wallon.

Ernest, trois ans, est un petit garçon extraordinaire. Il est atteint du syndrome de Coffin-Siris, une maladie génétique qui "induit un retard de croissance, un retard moteur et un retard au niveau du développement cognitif", explique Jérémy, son papa. La particularité de cette pathologie, c'est qu'on ne sait pas comment elle évolue, chaque geste est une victoire. Comme quand Ernest a appris à marcher, "c'est arrivé tardivement, mais c'est arrivé et on est super heureux".

Pour "faire évoluer" l'enfant le plus possible, les parents ont pris la décision difficile de le faire intégrer l'institut William Lenox, en internat complet. "Ça a été dur pour nous de faire ce choix, mais on a fait ce qui était le mieux pour lui", admet Mélissa.