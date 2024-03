François, un kiné de 28 ans, veut que son métier soit mieux rémunéré: "On devrait avoir 40 euros bruts par séance"

Pour mieux gagner sa vie, François pourrait envisager de se déconventionner et facturer les honoraires qu’il souhaite. Le problème pour lui, est que ses patients seraient moins bien remboursés. "Le déconventionnement, c’est la solution dont parlent le plus en plus les kinés en Belgique, pour avoir un moyen de pression sur l’Inami, et revaloriser les honoraires correctement. Le problème est que si on le fait, cela va abaisser le taux de remboursement de nos patients, et on peut les mettre dans une situation de précarité ou réduire l’accès aux soins."

Sa profession souffre selon lui clairement d'un manque de reconnaissance de la part des autorités.

"C’est difficile de garder le moral. Ce qui nous fait continuer, c’est souvent la reconnaissance des patients, pouvoir les soigner, voir qu’ils vont mieux. Mais cela reste très difficile, de rester motiver, de donner des soins de qualité, quand on a de grandes journées. On est obligé de faire du nombre pour essayer de bien gagner sa vie. Certains collègues à moi, des confrères et des consœurs, sont totalement démoralisés. On tient le coup, car on est résilients et qu’on aime notre métier. Mais on n’est pas assez reconnus et on commence vraiment à en souffrir."