"J'ai une crise depuis 65 jours": Nicolas développe des migraines sévères "du jour au lendemain", sa vie devient un enfer

"J’ai été voir plusieurs neurologues. Je suis d’abord allé à [l'hôpital] Mont Godinne où on m’a dit que j’avais de la tension dans l’œil donc je suis allé voir un ophtalmologue, mais on m’a dit que ce n’était pas le cas. Puis on m’a dit que j’avais peut-être une lésion, mais pas du tout". Au fil des rendez-vous, Nicolas va se faire balader entre les différents hôpitaux. "Je suis allé une fois à Liège, mais ça ne m’a pas plu donc je suis allé à Namur. Malheureusement, j’ai dû retourner à Liège car ils sont mieux équipés. Mais ça n’allait pas car on me donnait toujours plus de médicaments. Je suis retourné une nouvelle fois à Namur où on m’a prescrit un médicament qui coûte 1000 euros par mois".

Des allers-retours incessants et épuisants. Heureusement, Nicolas peut emprunter le véhicule de sa maman avec qui il vit.

Les rendez-vous se suivent et se succèdent au fil des mois et des années, mais tout ce qui change dans le quotidien de Nicolas, c'est le dosage de ses médicaments qui ne cesse d'être augmenté. Pour exemple, on lui a prescrit jusqu'à 300 mg d'antidépresseur (venlafaxine), un dosage qui est désormais heureusement en forte baisse (75 mg) en vue d'être arrêté. Mais ce n'est pas le seul médicament, loin de là. "L-thyroxine, bisoprolol, venlafaxine, lyrica, xanax, CBD… Ça fait une belle liste", glisse-t-il avec un petit rire jaune. "J’ai essayé à peu près tous les médicaments".