La cohabitation légale, plus simple à annuler qu'un mariage ? "Pas du tout", nous confie Amélie

Amélie* a 40 ans et vit à Rochefort. Il y a environ un an, elle a signé une cohabitation légale avec son conjoint, aussi père de son enfant. Elle souhaite aujourd'hui mettre un terme à cet engagement, ce que refuse son ex-partenaire. Et bien qu'elle vive séparée physiquement de ce dernier, le contrat, lui, reste toujours d'actualité.

Signer une cohabitation légale, pour certaines personnes, est synonyme de procédures plus simples (et moins onéreuses) pour des engagements quasi-identiques à ceux du mariage. Mais ce n'est en réalité pas tout à fait le cas...

La raison? Après s'être rendue à la commune afin d'annuler l'engagement, cela lui a été refusé. "Pourtant, quand elle a signé la cohabitation légale, on lui a dit qu'on pouvait la défaire même si les parties n'étaient pas toutes les deux d'accord. C'est aussi ce qui est écrit sur le site notaire.be", nous raconte sa soeur Justine*, qui a décidé d'appuyer sur le bouton orange Alertez-Nous.

À lire aussi Coup de tonnerre à Hollywood: Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness divorcent après 27 ans de mariage

Sur le site cité par notre alerteuse, effectivement, c'est écrit noir sur blanc. "La déclaration unilatérale ou commune de cessation de la cohabitation doit être remise à l’officier de l’état civil des communes du domicile des cohabitants", peut-on lire. "Contrairement au mariage qui nécessite une procédure en divorce, la cohabitation légale peut donc être rompue très facilement, et ce même de façon unilatérale (sans devoir en informer votre partenaire, ce dernier en sera avisé par la commune)."

Amélie et Justine font donc face à une contradiction qu'elles peinent à expliquer. "Je connais d'autres personnes qui sont récemment devenues cohabitants légaux et il leur a aussi été indiqué à la signature que les séparations étaient faciles à mettre en place", poursuit l'alerteuse. "Mais quand on appelle différentes communes pour nous renseigner, on nous dit qu'il faut passer par un avocat ou qu'il faut mandater un huissier à 250€ si le conjoint n'a pas signé la demande d'annulation..." Bien loin, donc, d'un simple papier à signer, ou de la gratuité supposée de la procédure. "Dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui a été annoncé. On pensait que ça serait facile, mais pas du tout...", regrette Justine.

C'est finalement par une avocate qu'Amélie a décidé de passer pour mettre fin à sa cohabitation légale. "Cela va prendre plus de temps et d'argent que prévu, notamment avec la garde de l'enfant..."