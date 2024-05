La voiture de Mégane, achetée chez un professionnel, prend feu devant chez elle à Ans: "Le garagiste ne veut rien savoir, je suis dépitée"

Partager:

Mégane et son mari ont acheté une voiture d’occasion chez un garagiste professionnel. Après seulement une semaine, le véhicule a subitement pris feu devant leur domicile à Ans, en région liégeoise. Le couple est désemparé car le garagiste décline toute responsabilité. Est-ce normal ? Peuvent-ils espérer une indemnisation ? Depuis l’incendie, Mégane est minée par l’angoisse.

Un mois après l’incendie, le sommeil de Mégane reste perturbé par ses angoisses intérieures. "Je fais des cauchemars. Je vois la voiture en feu", confie cette habitante d’Ans, en région liégeoise. Elle fait face à une situation très compliquée, suite à l’achat d’une voiture d’occasion. "Nous sommes dépités", témoigne cette jeune mère de famille via notre bouton orange Alertez-nous, avant de raconter les faits. Il y a un peu plus d’un mois, Mégane et son mari achètent une voiture d’occasion à un garagiste professionnel. C’était le 19 mars dernier. "Nous avons payé 20.000 euros pour une voiture diesel", explique-t-elle. Quelques jours plus tard, le 25 mars, ils reçoivent les nouvelles plaques d’immatriculation.

Mais le véhicule ne roulera pas très longtemps sur la voie publique. Le soir du 26 mars, une semaine après l’achat, un incident inattendu survient. "Mon mari possède une pizzeria à Vottem et nous habitons à Ans. Il avait pris cette voiture pour me raccompagner à la maison vers 23h30-23h45. C’est un trajet de 4km environ", relate Mégane. "Il a ensuite pris notre autre voiture pour retourner à la pizzeria pour fermer l’établissement", ajoute-elle. Le véhicule était vraiment en train de cramer Une dizaine de minutes plus tard, vers minuit, son voisin vient frapper à la porte. "Il m’a dit que ma voiture avait pris feu. Le véhicule était vraiment en train de cramer", se souvient la jeune femme, encore marquée par la scène. Selon elle, la police et les pompiers arrivent rapidement sur place. "Le feu s’était déjà propagé. Les hommes du feu ont pu éteindre l’incendie, mais ils n’ont rien pu faire pour le véhicule. Ils ont dressé un constat, en affirmant que ce n’était pas criminel", assure Mégane. Paniquée, elle appelle son mari qui la rejoint rapidement sur les lieux. "Une fois les papiers terminés, il a dû retourner à la pizzeria. Il a alors vu, qu’à l’endroit où la voiture était garée, il y avait de grosses tâches de plastique fondu. Et, en démarrant ensemble de la pizzeria, on avait déjà senti une forte odeur de diesel. J’imagine que le fait de parcourir 4km a fait chauffer le moteur et que cela a déclenché un incendie", pense la jeune femme. "Mais on n’aurait jamais pu imaginer un tel scénario".

Mégane et son époux redoutent déjà les conséquences de cet incendie. "On a quand même payé 20.000 euros. Ce sont toutes nos économies. On a travaillé dur pour ça", souligne-t-elle. Le garagiste ne veut rien entendre malgré la garantie Convaincue d’être dans son droit, la mère de famille contacte le garagiste qui leur a vendu la voiture une semaine plus tôt. "Il m’a dit qu’on avait acheté le véhicule en l’état et que c’était la faute à pas de chance. Il a donc décliné toute responsabilité", déplore Mégane. Elle lui rappelle alors que, sur la facture, il est mentionné que le véhicule est vendu avec la garantie légale. "Le garagiste m’a répondu qu’il ne garantit que le moteur et la boîte de vitesse. Je lui ai rétorqué que, si c’était le cas, il aurait dû le stipuler clairement sur la facture. Mais il ne veut rien entendre", fulmine la jeune femme. Que couvre la garantie légale ? Qu’en est-il exactement ? Que couvre cette garantie légale ? En cas de vente entre un professionnel et un particulier, une garantie doit être fournie. Quel que soit le produit. Cela peut être une voiture ou une machine à laver. "Le principe général est simple. Le vendeur professionnel doit octroyer une garantie légale de deux ans pour tout produit acheté neuf. Si celui-ci cesse de fonctionner, c’est assuré par cette garantie qui couvre tous les défauts de conformité", indique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie. Le commerçant doit offrir au client une réparation, un remplacement ou un remboursement.