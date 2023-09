Nouveau vol de selles dans un manège, à Loncin: "Plus d’un an qu’une bande organisée fait le tour des installations", selon la gérante

Valérie a activé le bouton Alertez-nous ce lundi matin pour signaler un vol de six selles dans le manège qui abrite le cheval de sa fille, Sarah, enseignante. La jeune femme s’était elle-même payée cette selle de marque d’une valeur de 2.500 euros à ses 18 ans. Au-delà de la perte financière, c’est donc un symbole sentimental qui lui a été subtilisé. "L’équitation c’est toute ma vie, j’ai ce cheval depuis mes 12 ans et cette selle était adaptée à son dos et à mon genou douloureux. Je ne pourrai plus le monter avant d’en avoir une nouvelle, tout aussi adaptée, c’est le bien-être de mon cheval avant tout", nous a-t-elle confié.

Plus énervant encore pour l’enseignante, sa selle aurait pu ne pas être volée. "Sur les images, on voit qu’ils ont 5 selles dans les bras. C’est seulement en quittant le manège qu’ils ont remarqué ma petite armoire cadenassée. Ils l’ont forcée et ont pris la mienne en dernier".