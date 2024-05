La grève bpost a ralenti la livraison des plaques et certificats d’immatriculations: "Des centaines de personnes risquent d’être verbalisées"

Fin avril, la société postale bpost a connu une grève qui a duré presque une semaine. En plus des colis et du courrier habituels, d’autres envois ont été ralentis : les plaques et les certificats d’immatriculation délivrés par la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV).

La semaine du 22 avril a été marquante pour les travailleurs francophones de bpost. En effet, ceux-ci s'inquiétaient de perdre leur monopole dans la distribution des journaux et ont donc montré leur colère. Alors que les discussions allaient dans le bon sens, cette grève a pris fin au bout de quatre jours. Bien que cela paraisse peu, cet arrêt de travail a mis à mal les livraisons.

À lire aussi Le travail reprend chez Bpost après un accord entre direction et syndicats

Les conséquences ont pu se faire sentir pendant quelques jours, comme l'a indiqué Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost, au micro de RTL info le 25 avril : "Le retard sera résorbé progressivement sur plusieurs jours, jusqu'à la semaine prochaine". Bien que cela ne pose pas trop de problèmes pour certains colis ou lettres, d'autres retards sont plus embêtants. Par exemple, les plaques et les certificats d’immatriculation : "À la suite de la grève de bpost, les plaques et les certificats d'immatriculation ne sont plus distribués. Des centaines de Bruxellois et de Wallons risquent d'être verbalisés alors que leurs voitures sont correctement assurées et immatriculées auprès de la DIV (Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, NDLR)", souligne Denis via le bouton orange "Alertez-nous".