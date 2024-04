Luna écope d'une amende de 45 euros alors qu'elle a payé son parking: que s'est-il passé avec son application?

Confiante car elle venait de payer le stationnement, Luna déchante quelques jours plus tard en recevant une amende de stationnement chez elle. "Le parking que ma fille a payé a été payé à la commune de Saint-Gilles, qui est la commune juste à côté", détaille Jessica. En effet, une erreur de localisation, combinée à une erreur d'inattention, fait que Luna a payé son parking comme si elle était quelques rues plus loin... sur une autre commune.

C'est sa maman, Jessica, qui a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour dénoncer la situation. Le 23 février dernier, "elle est dans sa voiture et elle paye son stationnement via l’application Yellowbrick, qui est une application qui est censée localiser le véhicule. Et, au même moment, elle se fait scanner par la voiture de Parking Brussels", raconte la mère de famille.

En principe, en ouvrant son application, la technologie fait son œuvre et la localisation du téléphone est repérée et proposée aux utilisateurs. En temps normal, cette localisation est assez précise, mais cette fois-ci, elle s'est trompée d'une rue. Avec l'habitude, Luna n'a pas vérifié outre mesure et n'a pas remarqué que l'application lui indiquait la rue parallèle. Résultat de l'opération : une amende de 45 euros dans la boite aux lettres. Un montant qu'il faut ajouter aux 22 euros payés pour le stationnement.

Je trouve ça vraiment injuste

"J’ai appelé l’application et eux me disent qu’ils ne peuvent pas procéder au remboursement parce qu’il y a des zones, et qu’elle a été localisée dans la zone Saint-Gilles. Et donc eux me disent qu’ils ne peuvent pas rembourser toutes les erreurs des personnes". Le son de cloche est le même chez Parking Brussels : "Après vérification, la borne par laquelle vous avez effectué le paiement appartient à Saint-Gilles et non à la commune d'Ixelles. Par conséquent, nous ne pouvons pas procéder à l'annulation de votre redevance".

"À un certain moment, faites un petit geste. Elle a payé son parking…", se désole la maman. "Je trouve ça vraiment injuste. Il y a la question financière, mais selon moi, c’est surtout une question de principe. Elle est jeune, elle paie son parking qui lui coûte très cher. Elle part faire son job étudiant tous les jours pour pouvoir entretenir sa voiture, mettre son essence, etc. On lui vole 67 euros (45+22, ndlr). Et pour elle, c’est plus qu’un plein."