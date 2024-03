Olivier payait 7,44€ de taxe poubelle en 2001 contre 165€ aujourd'hui: comment expliquer une telle augmentation?

Olivier payait 7,44€ en 2001 pour sa taxe poubelle et paie désormais 165€, soit une multiplication x22. Il a appuyé sur le bouton orange Alertez-Nous pour avoir plus d'explication sur cette forte augmentation.

Lorsque l'on paie la taxe poubelle, on paie bel et bien un service: la collecte des déchets en porte à porte puis le recyclage, la revalorisation ou la destruction des déchets récupérés.

Cette dernière se calcule fonction de la composition du ménage. Il est donc possible que de 2001 à 2024, notre alerteur ait agrandi sa famille.... Car aujourd'hui, cette taxe coûte, en moyenne, 66 euros par an et par habitant.

En Région Wallonne, le prix de fonctionnement (personnel, infrastructure...) comprend également les "recyparcs". Cela représente 40% du montant de la taxe.

Il y a en tout 217 recyparcs en Wallonie.