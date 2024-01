Elle nous coûte 66€ par an en moyenne: pourquoi doit-on payer une "taxe poubelle"?

La taxe poubelle se calcule en fonction de la composition du ménage. Elle coûte en moyenne 66€ par an et par habitant. "Même si les déchets sont valorisés, la gestion des déchets a un coût. Même si certains se revendent, leur prix est souvent très fluctuant. En payant la taxe déchets, les citoyens payent un service", précise la chargée de projets.

Déposer un sac-poubelle devant sa porte n'est pas sans frais. Cela coûte en personnel et matériel. "Qu'on dépose un sac ou non, de toute façon, le camion doit passer", justifie Carole de Fays, chargée de projets au sein de la Copidec, la fédération des intercommunales de traitement des déchets. "Il y a un ensemble de frais fixes qui est relativement important pour pouvoir offrir ce service", ajoute-t-elle.

La gestion des déchets est une compétence communale. Elle peut différer d'une commune à l'autre, ainsi que son coût. En Wallonie, plusieurs systèmes existent : la collecte de sacs par les intercommunales ou encore la pesée des poubelles (poubelles à puces)

En Belgique, chaque commune opte pour un système de collecte de déchets qui lui est propre. Ces systèmes génèrent des coûts différents pour les habitants en fonction de leur domicile. À la campagne, les distances sont plus longues et donc plus chères en carburant. Et puis, il y a le traitement qui englobe 30% des recettes.

Le montant de la taxe peut donc varier d'une commune à l'autre au sein d'une même intercommunale.