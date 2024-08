Pour Étienne et son amie, leur voyage vire au cauchemar après l'annulation d'un train de nuit: "Nous avons été complètement abandonnés"

Partager:

Cet été, Étienne et une amie ont utilisé le train de nuit pour effectuer un périple en Hongrie, en Slovaquie et en Autriche. Mais le retour s'est avéré très compliqué. Et pour cause : leur train entre Vienne et Bruxelles a tout simplement été annulé.

Pour Étienne et son amie, c'est un voyage chaotique qui s'est enfin achevé. Alors qu'ils avaient prévu de voyager en Hongrie, en Slovaquie et en Autriche via des trains de nuit, une mésaventure est venue gâcher leur beau programme. Leur train de retour vers Bruxelles, depuis la gare de Vienne, a été supprimé. "Nous avons totalement été abandonnés en gare de Vienne sans la moindre assistance crédible et nous avons dû payer notre nuit d'hôtel", déplore Étienne via le bouton orange "Alertez-nous". Une annulation soudaine Au départ, les deux amis veulent réaliser un périple jusqu'en Grèce, mais les liaisons en train vers ce pays en passant par l'Europe centrale ne sont plus disponibles. Ils ont donc changé leurs plans pour se limiter à trois pays : la Hongrie, la Slovaquie et l'Autriche. À noter que, grâce au pass à 402 euros dont ils bénéficiaient tous les deux, ils pouvaient faire 10 voyages. À cela, s'ajoutaient 45 à 50 euros pour bénéficier d'une couchette dans le train de nuit entre Vienne et Bruxelles.

Malheureusement pour eux, le retour à Bruxelles s'est avéré très difficile et pour le moins rocambolesque. Alors qu'ils se trouvaient sur le quai à la gare de Vienne pour attendre le train du retour, Étienne et son amie ont eu une mauvaise surprise : leur train a tout simplement été annulé sans qu'aucune annonce n'ait été faite. "Nous n'avons absolument pas été prévenus de cette annulation. Nous avons attendu avec de très nombreuses personnes, dont des familles avec enfants, sur le quai pendant plus de 2 heures avant d'apprendre que le train était définitivement annulé", explique-t-il. Un problème d'hôtel Les passagers ont été redirigés vers les guichets pour recevoir un bon pour une nuit dans un hôtel. Seulement, l'organisation mise en place s'est avérée chaotique. "Au lieu de contrôler rapidement la situation des voyageurs et de distribuer au plus vite les bons pour les hôtels, sachant qu'il n'y avait pas de réservation garantie et qu'il fallait se débrouiller pour faire le tour des hôtels, les voyageurs ont été priés d'attendre devant les guichets", explique-t-il.

Après plusieurs heures d'attente, des bons pour des hôtels ont été distribués par des agents de sécurité. "Une organisation totalement déplorable, sans le moindre respect pour les voyageurs", rajoute l'alerteur. Et lorsqu'ils prennent deux cartons, pensant qu'il s'agissait de deux bons pour un hôtel, le cauchemar continue. "Nous n'avions pas vu qu'un carton était le bon proprement dit et que l'autre était juste une explication et la liste des hôtels. En arrivant à l'hôtel, nous expliquons la situation et demandons une chambre. Nous avions compris que cela était gratuit, mais notre surprise fut grande lorsque l'hôtel nous signale qu'il faut un carton par personne". Et alors qu'ils pensaient qu'ils ne devaient rien payer, étant donné qu'ils n'avaient pris qu'une chambre, on leur demande de passer à la caisse.