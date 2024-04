Pourquoi dois-je payer 12 euros de frais quand j'achète mon billet de train au guichet ?

La question de Michael qui va vous intéresser si vous devez prendre le train prochainement. Il nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Il a acheté un billet Liège-Paris, depuis la gare des Guillemins. Il a été un peu surpris, parce qu'en plus du prix du billet, il a dû payer 12 euros de frais de dossier.

Michael, navetteur auprès de la SNCB, achète un billet de train Liège-Paris depuis la gare de Guillemins. Mais au moment de payer au guichet, il est surpris du prix demandé : en plus des prix des tickets qui ont augmenté, il se retrouve avec 12 euros de frais de dossier. Il nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" afin de mieux comprendre.

Un service libéralisé

Il s’agit de la SNCB "International". Le transport international de voyageurs est une activité commerciale entièrement libéralisée. Ce qui veut dire que ce n'est pas un service public. Il n'y a donc pas de dotation de l'État. "Par l’application d’une directive européenne, le transport international de voyageurs est une activité commerciale entièrement libéralisée. En tant que distributeur pour plusieurs transporteurs internationaux, SNCB International n’est plus considérée comme service public et ne bénéficie donc plus d’une dotation de l’Etat. Dans ce contexte, les commissions que nous recevons sur la vente de billets de train ne suffisent plus à couvrir les coûts liés à l’ensemble de nos activités", indique-t-elle sur son site.

Un service supplémentaire

Il y aura des frais à payer pour l'achat de billets internationaux à la fois, en gare et par téléphone. Ces services représentent un coût pour la SNCB. Coût de personnel notamment, qu'il faut financer. "Malgré ça, pour vous offrir un service optimal, nous voulons continuer à investir dans notre Contact Center et dans nos services en gare (et donc pas seulement dans nos services en ligne). D’où la nécessité de vous demander des frais de dossier si vous souhaitez faire appel aux services et conseils de nos vendeurs auprès de notre Contact Center ou de nos gares", ajoute la SNCB International.

D'où la nécessité d'avoir ces frais supplémentaires. Il vaut mieux opter pour les achats en ligne, si vous le pouvez, pour éviter les surcoûts.