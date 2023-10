Interdiction de manifester: le Conseil d'État confirme qu'une interdiction judiciaire de manifester est possible

Le Conseil d'État confirme qu'une interdiction judiciaire de manifester est possible, sauf si elle est disproportionnée. L'avis, demandé par la Chambre avant les vacances parlementaires, sur le troisième volet du projet de loi "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme", a été rendu.

Jeudi matin, les trois syndicats, en front commun, et diverses organisations de la société civile sont descendues dans la rue pour protester contre ce projet de loi. Plus de 10.000 personnes selon les syndicats et 7.000 selon la police étaient rassemblées. Elles redoutent que la loi puisse devenir un levier pour restreindre également les manifestations pacifiques.