Biden à l'isolement, nervosité chez les démocrates

Le démocrate de 81 ans, qui a de légers symptômes un jour après avoir été testé positif selon son médecin, a dit se sentir "bien". Il est en convalescence en bord de mer dans sa résidence privée du Delaware, dans l'est des Etats-Unis.

Sera-ce le coup de grâce? L'ex-président américain Barack Obama, toujours très influent au sein du Parti démocrate, aurait fait part de ses doutes sur la "viabilité" de la candidature de Joe Biden, qui joue sa survie politique et se voit contraint jeudi de mettre sa campagne sur pause en raison du Covid.

Mais ce diagnostic ne saurait plus mal tomber.

D'abord parce qu'il intervient en pleine vague d'interrogations sur la santé physique et mentale du président après un débat calamiteux fin juin avec Donald Trump, au cours duquel il a souvent peiné à articuler sa pensée, voire à finir ses phrases.

Ensuite parce que le contraste avec son rival M. Trump, 78 ans, est saisissant.

Le républicain reste entouré de l'aura du miraculé après avoir survécu à une tentative d'assassinat le 13 juillet. Radieux, il est soir après soir acclamé à la convention républicaine, au cours de laquelle il doit être intronisé jeudi soir en grande pompe comme le candidat de la droite à la présidentielle de novembre.

- "La fin"? -

Côté démocrate, le tumulte est de plus en plus audible, malgré les tentatives publiques d'afficher un front uni et les dénégations de la Maison Blanche.