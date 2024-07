Le logement de Jean infesté de cafards à Mons: "Je vivais un cauchemar, on ne voit ça que dans les films"

Partager:

Jean, un habitant de Mons, a dû faire face à une infestation de cafards début juin. Dans sa rue, ces insectes se sont multipliés dans un logement avant de se déplacer vers d'autres habitations. La commune a dû intervenir, car la situation sur place est devenue préoccupante. Qui est responsable dans cette situation ?



Locataire d'une maison à Mons depuis 8 ans, Jean témoigne après une infestation de cafards dans son logement. Les insectes proviennent d'un bâtiment voisin, et vu l'urgence sanitaire publique, la Ville de Mons a dû intervenir et faire appel à une société pour se débarrasser des nuisibles. Selon Jean, tout a commencé début juin, et l'Hennuyer avoue par ailleurs ne pas avoir eu les gestes et les réflexes permettant d'éviter une propagation importante des nuisibles.

"Il n’y a jamais rien eu. Il n’y a jamais eu de bêtes. Au départ, j’en ai trouvé deux. J'ai écrasé ces insectes et par la suite, il y en avait plein. Je les ai aussi gazés. Quand je ne savais plus les compter, j’ai pris un aspirateur à main qu’on utilise normalement pour les miettes de pain. Je les ai tous aspirés, car je ne pouvais pas les supporter, et je les ai gazés à l’intérieur. Quand ils étaient tous morts, je les ai jetés dans les toilettes. C’est comme ça que j’ai commencé à nettoyer chez moi. Les insectes me rendent malade. Cela perturbe mon habitat." Le Montois raconte également avoir eu des angoisses durant plusieurs jours avant l'intervention d'une société d'extermination des nuisibles. "La première fois que j’en ai vu, c’était le 7 juin. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés. Ces bestioles étaient là et ne bougeaient pas. C’était assez étrange", témoigne-t-il.

Et de poursuivre : "Ensuite, je ne pensais qu’aux cafards. Et j’ai craint qu’il y en ait dans mon lit. Je ne pouvais également pas regarder tranquillement la télévision. Entre chaque épisode, j’allumais la lumière pour voir s’il n’y en avait pas d’autres qui couraient de gauche à droite. J’allais les écraser, puis je retournais devant la télévision. Je vivais un cauchemar. On ne voit ça que dans des films, mais ici, c’était pour de vrai. Cela va mieux maintenant, mais aller dormir était un cauchemar. Avant de dormir, je refaisais tout mon lit que je faisais le matin pour être certain qu’il n’y avait pas de bestioles dedans. À lire aussi Cyril et sa famille, des locataires, expulsés de leur logement à Fléron: "Quand on cherche une nouvelle maison, on est à chaque fois recalé" Leur rue grouillant de cafards, Jean et ses voisins ont pointé un logement comme étant à l'origine des nuisances. Face à une situation d'urgence sanitaire, la commune a expliqué ce qui a été mis en place pour stopper l'invasion. "Le bâtiment en question a été rénové il y a peu. Un allocataire social le loue à titre privé. La Ville de Mons a été mise au courant rapidement et a tout de suite dépêché des agents sur place pour constater la situation", nous explique-t-on. "Deux arrêtés ont été pris : un arrêté travaux imposant au propriétaire de traiter l’invasion dans un délai très court et un arrêté d’inhabitabilité, car les locataires ne peuvent pas rester dans le logement vu l'utilisation inévitable de produits toxiques pour éradiquer les cafards. Finalement, vu l’urgence sanitaire publique, la Ville de Mons a elle-même engagé une société, avant la fin du délai imposé au propriétaire, pour traiter les cafards".