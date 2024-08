Biden passe le flambeau à Harris devant des démocrates bouleversés

"Nous menons une bataille pour l'âme même de l'Amérique", a-t-il clamé, reprenant l'une des expressions emblématiques de sa présidence.

"Nous sommes éternellement reconnaissants" envers un "incroyable" président, avait dit auparavant Kamala Harris, lors d'une brève apparition surprise, en solo, à la convention.

Le discours de Joe Biden avait été d'emblée placé sous le signe de l'émotion.

"Joe et moi sommes ensemble depuis près de 50 ans. Pourtant, il y a des moments où je retombe amoureuse de lui", avait dit la First Lady Jill Biden pour annoncer son mari, en entrant sur scène au son de "Praise You" de Fatboy Slim ("to praise" signifie "louer", ou "chanter les louanges").