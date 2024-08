Le laurier-cerise, bientôt indésirable chez nous? "Cette plante invasive n'apporte rien à la biodiversité"

Et pourtant, ce dernier menace la biodiversité locale, à tel point que plusieurs pays s'inquiètent de sa présence en masse. Par exemple, la Suisse interdira sa vente et son importation dès le 1er septembre.

Mais qu'en est-il chez nous ? En Belgique, il n'y a pas encore d'interdiction, même si plusieurs communes n'en veulent plus. C'est notamment le cas à Genappe et à Lasne. Ces communes estiment que cette plante bouche le paysage et n'apporte rien en termes de biodiversité.

Cédric Gillis, échevin de l'environnement, explique : "Ce qui se passe avec le laurier-cerise, quand il n'est pas taillé régulièrement, c'est qu'il va fleurir. Et qui dit fleurs, dit fruits. Ensuite, les oiseaux vont les manger et les répandre un peu partout. Du coup, quand on a un laurier-cerise, on a vite des semis qui apparaissent autour. (...) Si on a une haie en bord d'une réserve naturelle, le laurier-cerise va rapidement s'étendre".

Il faut savoir qu'il figure sur la liste européenne des plantes exotiques envahissantes préoccupantes.