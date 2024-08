Les tests de Mathieu: à quoi doit ressembler une tablette en 2024 ?

Partager:

La OnePlus Pad 2, dotée d'un écran de 12,1 pouces et d'une puissante puce Snapdragon, se positionne comme une tablette orientée productivité. Elle représente ce que devrait être une tablette en 2024: bien plus qu'un grand smartphone. Explications.

Les smartphones sont de plus en plus grands et puissants, et les utilisateurs (surtout les plus jeunes) de plus en plus habitués à en faire leur écran principal pour toute une série d'activités numériques. Ce n'est plus le petit écran secondaire d'il y a dix ans: désormais, il existe une application pour tout, et elle est pensée smartphone (donc écran vertical). Des constats qui auraient pu enterrer la tablette depuis plusieurs années. Et pourtant, elle fait de la résistance, car elle a su s'adapter, bien aidée par le succès des iPad Pro et de tous leurs accessoires. C'est sans doute là, dans un segment un peu plus haut de gamme, que réside sa survie: être davantage qu'un très grand smartphone. À lire aussi Les tests de Mathieu: après 6 générations, le smartphone pliable est enfin arrivé à maturité (mais il coûte 2.000€) C'est le pari suivi par OnePlus, qui a sorti cet été sa Pad 2, davantage orientée 'productivité' que la Pad Go, lancée plus tôt cette année (voir mon test). Son prix (499€) peut sembler élevé mais, même sans ses accessoires (à acheter séparément, hélas), elle a d’indéniables qualités. Je l’ai essayée durant un petit voyage aux États-Unis et elle s’est avérée bien utile...

Aussi fluide qu'un très bon smartphone Une chose me frustre régulièrement quand j'utilise une tablette: le manque de réactivité de l'interface. On est pourtant sur de l'Android récent, qui même sur un petit smartphone à 250€, affiche une fluidité raisonnable. Mais prenez n'importe quelle tablette ayant un prix entre 200 et 400€, et vous serez certainement déçus à ce niveau. Ce n'est bien sûr pas le cas de la OnePlus Pad 2, équipée de la puce la plus puissante de l'année (Snapdragon 8 Gen 3), de 12 GB de mémoire vive (RAM) et de 256 GB de stockage interne. Vous pouvez tout faire avec: jouer, travailler, regarder des séries (et passer de l'un à l'autre en une demi-seconde). Un très bel espace de travail (©RTL info) La Pad 2 reste très fine (6,49 mm) et légère (580 grammes), ce qui la rend vraiment mobile. Son écran certifié Dolby Vision est parfait: 12,1" d'Oled très lumineux, rafraîchi à 144 Hz, c'est un bonheur pour les yeux. Enfin, la batterie de 9.510 mAh permet de l'utiliser intensivement pendant plus d'une journée, tandis que la mise en veille est bien gérée, permettant de la laisser dans un tiroir pendant 1 semaine. Après quelques heures de films dans l'avion, et autant de rédaction d'articles, elle n'avait perdu que 28% d'autonomie. OnePlus a réussi à insérer 6 petits haut-parleurs dans sa tablette. Si le son manque forcément de basses dans un si petit format, on perçoit clairement la spatialisation, c'est assez spectaculaire. Seuls les capteurs photos arrière (13 MP) et avant (8MP) la rendent vraiment différente d'un smartphone (moins bonne, donc, mais on ne fait pas beaucoup de photos avec une tablette). (Presque) aussi polyvalente qu'un ordinateur Au niveau logiciel, OnePlus a bien sûr prévu du multitâche. Vous pouvez donc afficher simultanément 1, 2 ou 3 applications en même temps, ce qui peut s'avérer pratique dès qu'on travaille. Le format (4:3), la taille (30 cm de diagonale) et la définition de l'écran (3.000 x 2.120 pixels) contribuent largement à cette notion de productivité. Vous afficherez facilement plusieurs applications en même temps, et vous les verrez bien… Du multi-écrans facile et réglable (©RTL info)

Les limites 'pro' de cette tablette sont celles d'Android: c'est un système d'exploitation mobile, qui ne peut faire tourner que des applications du Play Store. Même si elles sont très nombreuses, vous ne trouverez probablement pas tous vos logiciels professionnels. Que valent les accessoires ? Si on retire le chargeur (que vous devrez probablement acheter si vous ne l'avez pas déjà, car c'est un système très rapide mais 'propriétaire') dont le prix est de 39€, ou l'étui de protection à 59€, les vrais accessoires de la Pad 2 sont en réalité la housse-clavier (149€) et le stylet (99€). Des accessoires connectés en Bluetooth, ayant donc besoin d'être chargés (mais ça se fait de manière transparente quand ils sont en contact avec la tablette). La housse clavier est indispensable si on veut "travailler" (donc selon ma définition, rédaction d'articles, d'emails, etc). Effectivement, écrire avec le clavier tactile sur une tablette de ce format est une plaie, ce clavier occupant bien trop de place en position horizontale, et la sensation étant bien moindre qu'avec des touches physiques. Il y a un bémol avec OnePlus, et il n'est pas anodin: l'entreprise chinoise ne propose qu'une version globale du clavier, américaine en l'occurrence (QWERTY, et avec une disposition des touches assez différente des formats belges ou français que nous connaissons). Mais est-ce vraiment bloquant ? Tout dépend de votre dextérité, finalement: si comme moi, vous écrivez sans regarder le clavier, tout ira bien car vous pouvez définir le clavier physique comme étant belge (même si les touches sont américaines). Votre cerveau fera comme s'il s'agissait d'un clavier normal. En revanche, si vous faites des allers-retours réguliers clavier/écran quand vous écrivez, ça n'ira plus ; les touches sont trop différentes de vos habitudes, le plus perturbant étant la virgule à la place du M. Un stylet et un clavier aimantés (©RTL info)