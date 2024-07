JO-2024: du bronze et de l'argent pour commencer

En revanche, Luka Mkheidze a quitté le tapis sur la déception d'une défaite en finale face au Kazakh Yeldos Smetov, sous les yeux de Zinedine Zidane et Emmanuel Macron. Impressionnant depuis le début de la journée, il a subi un contre à une minute de la fin du combat, et s'est contenté de la médaille d'argent.

Les super-légers Shirine Boukli et Luka Mkheidze ont apporté les deux premières médailles à la France. Boukli, 25 ans, qui avait été éliminée au premier tour à Tokyo en 2021, a battu l'Espagnole Laura Martinez en prolongation pour le bronze. Avant de laisser éclater sa joie et ses larmes, autour du tatami.

Première pour le rugby à 7

Les Bleus du rugby à 7, ont éliminé l'Afrique du Sud (19-5) en demi-finale sous le crachin du Stade de France et joueront pour la médaille d'or à 19h45 face aux Fidji. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont déjà accompli l'exploit d'apporter une première médaille olympique au rugby français dans la période d'après-guerre. Ils compteront sur l'appui du Stade de France, encore plein (69.000 spectateurs) pour battre les Fidjiens, invaincus depuis l'introduction du "7" au programme olympique en 2016 et victorieux de la précédente confrontation (19-12) jeudi lors de la phase de poules.

Ledecky marque son territoire

Katie Ledecky, déjà lauréate de dix médailles olympiques, dont sept en or, peut devenir dans la semaine la femme la plus titrée de l'histoire aux JO. Ultra-favorite sur 1.500 m (mardi) et 800 m (vendredi), la nageuse américaine de 27 ans a dominé sur 400 m (4:02.19) ses grandes rivales, l'Australienne Ariarne Titmus (4:02.46), 23 ans, et la Canadienne Summer McIntosh (4:02.65), pas encore 18 ans. Finale prévue dans la soirée.

Déjà deux médailles d'or chinoises

La Chine s'est octroyée le premier titre des Jeux en battant la Corée du Sud (16-12) en finale du tir à la carabine à 10 mètres mixte, à Châteauroux. Les plongeuses chinoises ont de leur côté triomphé dans l'épreuve de tremplin de 3 m synchronisé femmes, devant les États-Unis et la Grande-Bretagne.