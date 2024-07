Julien Carraggi content de voir que tout son travail "porte ses fruits" face au 3e mondial

"Je suis très content de mon premier set, c'est un match que j'ai préparé depuis des heures, des semaines, voire mois et années", a expliqué Julien Carraggi, 24 ans, en zone mixte pour ses premiers Jeux. "On était vraiment à fond, c'était super. Il y avait beaucoup de Belges, ma famille, ma copine étaient là aussi. Cela m'a donné de l'énergie."

Après avoir pris le premier set, le numéro 1 belge a tenu encore la moitié du match avant de se voir quelque peu distancé dans la manche décisive. Il s'accrochera encore à 17-15 dans le 3e set. "On va analyser ce match avec mon coach (Wouter Claes, ndlr). Il m'avait demandé pour le 3e set de rester focus sur les points qu'on avait préparés, sur le plan tactique et mental, et de ne pas se laisser déstabiliser. C'est ce qui s'est passé, et on est content de ça. Le dernier set, on doit vraiment bien le regarder pour préparer mes deux prochains matches. Cela fait plaisir de voir que tout le travail que nous avons fait ces derniers mois porte ses fruits. Maintenant, Il faut confirmer".

L'autre rencontre de la poule a vu l'Indien Lakshya Sen, 19e mondial, prendre la mesure du Guatémaltèque Kevin Gordon (BWF 41) 4e et demi-finaliste à Tokyo il y a trois ans. La partie s'est achevée sur le score de 21-8, et 22-20.

Julien Carraggi jouera son deuxième match dans ce groupe L, lundi à 14h00 contre Lakshya Sen.