La Belgique termine 9e chez les dames comme chez les messieurs

Chez les dames, la Belgique a pris le dessus sur la Grande-Bretagne en remportant les trois duels de la confrontation. An-Sophie Mestach (FIP 166) et Helena Wyckaert (FIP 93) ont effacé Victoria Nicholas (FIP 217) et Catherine Rose (FIP 171), 6-2, 6-0. Laura Bernard (FIP 223) et Eline Boeykens (FIP 191) ont ensuite triomphé face à Aimee Gibson (FIP 145) et Tia Louisa Norton (FIP 147) en trois manches: 4-6, 6-1, 6-2.

Dans la dernière rencontre, jouée pour du beurre étant donné que le résultat était scellé, Marie Maligo (FIP 398) et Justin Pysson (FIP 398) ont écrasé Lisa Rachel Phillips (FIP 177) et Abigail Tordoff (FIP 251).