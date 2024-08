JO: le "ping" en bronze, au tour des footballeurs et des basketteuses

Illustration de la puissance de frappe française dans les sports collectifs, trois autres équipes sont également qualifiées pour le match pour l'or - volley et basket masculin, hand féminin - presque deux semaines après le titre du rugby à sept chez les hommes.

. Les Français à la table des grands

Vingt-quatre ans que le ping-pong français attendait de monter sur un podium olympique ! Les frères Lebrun et Simon Gauzy, vainqueurs des Japonais (3-2) pour le bronze par équipes, succèdent à Jean-Philippe Gatien et Patrick Chilla, 3e aussi aux Jeux de Sydney, en double. Le surdoué Félix, 17 ans, déjà sur le podium en simple, a porté l'équipe sur ses épaules en gagnant ses deux matches: d'abord contre le N.1 japonais - après avoir sauvé deux balles de match - puis dans l'ultime duel pour la gagne. Avec deux médailles, la France a rempli son contrat et s'est trouvée une star pour l'avenir.

. De l'espoir au stade de France

L'équipe de France d'athlétisme, plombée par le forfait de Kevin Mayer dans le décathlon dès le premier jour des épreuves, va-t-elle éviter le zéro pointé tant redouté ? Elle a encore plusieurs chances d'y parvenir avec Gabriel Tual sur 800 m, Cyréna Samba-Mayela sur 100 m haies et avec les quatre relais, 4x100 et 4x400 féminin et masculin, tous présents en finale. Si Tual a assuré vendredi matin en prenant la deuxième place de sa demie, Samba-Mayela s'est fait peur à cause d'une "petite bêtise" sur la dernière haie: elle prend le dernier billet pour la finale au temps (12.52) pour trois centièmes de secondes ! Mais "les jambes sont là", assure-t-elle. Pour l'inattendu Clément Ducos, ce sera dès vendredi dans le 400 m haies où on attend des retrouvailles somptueuses entre le champion en titre norvégien Karsten Warholm, le Brésilien Alison Dos Santos et l'Américain Rai Benjamin, trois ans après leur course mémorable de Tokyo.