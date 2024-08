Plusieurs agriculteurs font face à des vols de GPS agricoles: "Il faut être vigilant en ce moment car c'est la saison des moissons"

Depuis plusieurs jours, des agriculteurs sont confrontés à des vols, et le phénomène prend de l'ampleur. Les malfrats profitent de l'isolement des fermes pour dérober principalement des GPS agricoles, des appareils qui permettent de piloter les tracteurs et notamment de doser les engrais.

Il ne restait que les boulons qui servaient à le fixer. "Je jette un regard sur l'écran, je vois qu'il n'est plus là. D'habitude, je l'enlève tous les jours, mais ce jour-là, j'ai oublié. Il arrive à tout le monde d'oublier un jour, et justement ce jour-là, cette nuit-là, on vient l'enlever", s'agace-t-il.

Des malfaiteurs ont profité de la nuit pour s'aventurer dans la ferme et emporter le matériel, qui a l'avantage d'être peu encombrant. D'une valeur comprise entre 2 500 et 12 500 euros selon les modèles. Le GPS agricole, qui permet de guider le tracteur de manière plus précise, est désormais convoité par les bandes organisées.

Il est donc recommandé aux agriculteurs de démonter le GPS et l'écran après utilisation. "Déjà, les fermes sont facilement accessibles, on peut y venir de n'importe quel côté, et généralement, elles ne sont pas fermées. Il faut vraiment être vigilant en ce moment, parce que c'est la saison des moissons, et on n'est pas tout le temps à côté de notre tracteur. On est souvent en route, à la campagne, et on ne fait pas toujours attention", explique Laure Baudouin, coordinatrice de la Fédération des Jeunes Agriculteurs.

Pour éviter que cela ne se reproduise, Olivier installera prochainement des caméras de surveillance dans sa ferme. Après la France et la Flandre ces derniers mois, c'est maintenant la Wallonie qui est touchée par cette vague de vols, d'où la mise en garde de la police fédérale.