Retour à la normale pour l'eau de distribution à Stambruges et à Beloeil, annonce la SWDE

La SWDE avait détecté dimanche une contamination à la bactérie E. coli à la sortie du château d'eau de Stambruges. L'eau avait alors été déclarée non potable pour tous les raccordements alimentés par cet ouvrage. "Les équipes de la SWDE se sont attachées ces derniers jours à (...) restaurer la qualité de l'eau pour les habitants de Stambruges, Beloeil et des rues Puits à Leval (n°27, n°29 et n°30) et de la Quemogne (n°66) à Chièvres", a précisé l'entreprise publique autonome sur son site internet.

Les citoyens concernés seront informés dans les prochaines 48 heures de la potabilité de l'eau. "Des avis de couleur verte seront ainsi distribués dans les boîtes aux lettres à partir de samedi matin", a précisé la société de distribution. Ses équipes techniques procéderont "aux opérations qui permettront un retour au fonctionnement hydraulique normal des réseaux. Ces opérations se dérouleront de manière progressive afin d'éviter d'autres perturbations pour les habitants de la zone", a ajouté la SWDE.