JO: Riner complète sa panoplie dorée, en attendant Marchand

Martin BUREAU

Au lendemain de son troisième or individuel, Teddy Riner a offert au judo français le titre par équipes et complété son impressionnant palmarès, samedi aux JO-2024, où l'autre "roi", Léon Marchand replonge en soirée pour une 5e médaille.

Cette médaille s'ajoute à l'argent et au bronze décrochés en cyclisme (course en ligne) par Valentin Madouas et Christophe Laporte, complétés par l'argent, décroché par Camille Jedrzejewski en tir au pistolet à 25 m et le bronze de Lisa Barbelin en tir à l'arc.