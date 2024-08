Pour le duo Claeyssens/Verstraelen "c'était une affaire de poids lourds" en Nacra 17

Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen occupent la 18e place sur 19 équipages après la première journée en Nacra 17 (multicoque mixte) en voile aux Jeux Olympiques de Paris. La jeune équipe belge s'est classée respectivement 15e, 15e et 16e des trois régates du jour disputée dans la marina de Marseille.

Le Bruxellois de 21 ans et l'Anversoise d'un an son aînée totalisent 30 points au classement provisoire, alors que la tête du classement est occupé par les grands favoris italiens Ruggero Tita et Caterina Banti, avec 2 points. Vainqueurs de deux des trois régates du jour, ils devancent les Argentins Mateo Majdalani et Eugenia Bosco (7 pts) et les Finlandais Sinem Kurtbay et Akseli Keskinen (7 pts).

"Nous savions à l'avance qu'avec un tel vent ce serait difficile pour nous aujourd'hui", a réagi Claeyssens. "Nous avons essayé de rester au contrôle de notre bateau, sans nous faire mal. Dans ce type de temps, ce sont les poids lourds qui se battent entre eux. Quant à nous nous sommes les plus légers de la bande. Si le vent se calme les prochains jours, nous aurons plus de chance de mieux prester."