Gymnastique: Un nouveau bond éclatant signé Biles

Sacrée à Rio en 2016 et championne du monde sur l'agrès (2018 et 2019), l'Américaine a dominé le saut avec une note de 15,300, devant la tenante du titre, sa grande rivale brésilienne Rebeca Andrade (14,966) et une autre Américaine, Jade Carey (14,466).

Titrée lors de l'épreuve par équipes mardi et lors du concours général individuel jeudi, la gymnaste la plus titrée de l'histoire de son sport continue d'agrandir son palmarès avec désormais 40 médailles en grands championnats, JO et Mondiaux confondus, dont 30 en or.

Au delà du bilan comptable, la championne de 27 ans créée l'exceptionnel avec un mouvement au saut unique en son genre qui lui permet de ne laisser aucune autre gymnaste menacer sa domination.