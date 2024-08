JO: Riner et Marchand de retour sur scène avec les Bleus

Conduites par Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer, les escrimeuses pourraient apporter un nouveau podium à la délégation française qui a attaqué la 8e journée des JO avec une 37e médaille -l'argent, décroché par Camille Jedrzejewski en tir au pistolet à 25 m.

Au lendemain de leurs performances hors-normes, les rois Teddy Riner et Léon Marchand ont retrouvé la scène, samedi aux JO-2024, où ils ont hissé les Bleus en demie (pour le judoka) et en finale (pour le nageur) de compétition par équipes.

. Riner déjà décisif, Marchand en série

Moins de 24 heures après son troisième titre en individuel, Teddy Riner a apporté le point décisif à la France, championne olympique en titre, pour accéder aux demi-finale du tournoi par équipes mixtes, aux dépens de la Corée du Sud.

Léon Marchand, devenu vendredi soir le premier français à décrocher quatre médailles d'or olympique dans une même édition, s'est lui remis à l'eau pour contribuer à la mi-journée à la qualification des Bleus en finale du relais 4x100 m quatre nages. Il disputera en outre la finale du relais mixte en soirée.

. Les sabreuses pour l'or

Avec 6 médailles, dont 1 en or, l'escrime a largement contribué aux bons résultats français. Et un podium supplémentaire semble en vue: portées par la championne olympique Manon Apithy-Brunet et sa dauphine Sara Balzer, les sabreuses peuvent remporter une première médaille d’or par équipes depuis l’apparition de l’épreuve en 2008.