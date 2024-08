La gauche rend hommage à Louis Mermaz, figure de la Mitterrandie, mort à 92 ans

Plusieurs personnalités de gauche, dont Olivier Faure, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, ont annoncé jeudi la mort de Louis Mermaz, fidèle "compagnon de route" de François Mitterrand et premier président socialiste de l'Assemblée nationale sous la Ve République.

L'ancien président François Hollande a pour sa part déploré la perte d'un "ami cher et fidèle" dont il aimait l'"érudition", la "mémoire" et "l'humour". "Les socialistes perdent un militant exemplaire, les historiens un des témoins les plus précieux de la période contemporaine, et les Français un des acteurs majeurs des années Mitterrand", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"C'était un vrai modèle de défense des libertés publiques et des droits de l'être humain", a réagi pour sa part le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, qui a longtemps milité au PS, témoignant lui aussi de son "affliction".

Né en 1931, Louis Mermaz est entré en politique dans les années 50 à l'Union démocratique et socialiste de la Résistance, où il rencontre François Mitterrand, auquel il restera fidèle durant toute sa carrière.