Des centaines de manifestants à Tel Aviv en soutien aux otages

Des centaines de proches des otages israéliens ont manifesté jeudi pour demander aux responsables politiques réunis à Doha au Qatar de trouver rapidement une issue au conflit entre le Hamas et Israël. Les participants au cortège dans la ville côtière se sont adressés aux négociateurs israéliens: "ne rentrez pas sans un accord", selon des médias locaux.

Après des mois de pourparlers infructueux, de nouvelles discussions se tiennent, à l'appel des médiateurs -Qatar, Etats-Unis et Egypte- pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu dans cette guerre, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre.

Le directeur de la CIA William Burns et les chefs des services de renseignement extérieur (Mossad) et intérieur (Shin Beth) israéliens y ont pris part. Le Hamas n'y a pas participé. Mais l'organisation palestinienne se tient continuellement informée du contenu des discussions, ont appris à bonne source l'AFP et DPA.