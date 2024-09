Restrictions à l'avortement: une Américaine meurt faute de soins (média)

Des organisations américaines de défense des droits des femmes se sont indigné lundi après la publication d'un article du média ProPublica sur le décès d'une femme en Géorgie, morte à l'hôpital et n'ayant pas reçu les soins nécessaires à cause des lois restrictives sur l'avortement.

Amber Thurman "devrait être en vie aujourd'hui", a ajouté Nancy Northup, du Center for Reproductive Rights.

"Ces interdictions dévastatrices" ont "retardé les soins de routine vitaux dont elle a eu besoin", a dénoncé dans un communiqué Mini Timmaraju, de l'organisation Reproductive Freedom for All.

Une loi venait tout juste d'être adoptée, faisant de cette procédure -- appelée dilatation et curetage (D&C) et visant à vider l'utérus -- un crime, sauf en cas de rares exceptions. Les médecins avaient prévenu que leur définition vague rendait ces dernières difficiles à interpréter.

Selon ProPublica, qui a consulté des documents confidentiels, il s'agit du premier décès officiellement décrété "évitable" lié à un avortement aux Etats-Unis.

Amber Thurman, qui était déjà mère d'un petit garçon et souhaitait devenir infirmière, avait dû se rendre en Caroline du Nord pour un avortement à cause de l'interdiction en vigueur en Géorgie après six semaines de grossesse.

Après avoir pris la pilule abortive (mifépristone et misoprostol), elle a commencé à saigner plus que normalement prévu, et a été transportée à l'hôpital.