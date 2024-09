Nouvelle aide allemande de 100 millions d'euros à l'Ukraine pour le secteur énergétique

"La Russie attaque délibérément l'approvisionnement en énergie et en chaleur de l'Ukraine. C'est pour cette raison que l'Allemagne apporte 100 millions d'euros supplémentaires à l'Ukraine pour son approvisionnement énergétique", écrit-il.

"L'Ukraine va de nouveau affronter l'hiver en pleine guerre et Poutine se sert du froid comme une arme", constate le ministère allemand des Affaires étrangères sur X (anciennement Twitter).

Les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été gravement endommagées par les bombardements russes, qui provoquent régulièrement des coupures de courant et font craindre un nouvel hiver difficile pour les Ukrainiens, après plus de deux ans et demi d'invasion des forces russes.

Kiev appelle sans cesse ses alliés occidentaux à l'aider à reconstruire son réseau électrique, un projet qui requiert d'importants investissements, et à lui fournir plus d'équipements de défense antiaérienne pour contrer les frappes de l'armée russe.

Mercredi dernier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait annoncé à Kiev une nouvelle aide de 717 millions de dollars pour le secteur de l'énergie ukrainien, la fourniture d'eau potable et le déminage.