Record de longévité: le Japon compte plus de 95.000 centenaires, dont une majorité de femmes

Ces chiffres mettent en évidence la lente crise démographique qui frappe la quatrième économie mondiale, à mesure que sa population vieillit et diminue.

Le Japon a battu un nouveau record en termes de longévité humaine avec plus de 95.000 personnes âgées de 100 ans ou plus - dont près de 90% de femmes - selon des données publiées par le gouvernement mardi.

Au 1er septembre, le Japon comptait 95.119 centenaires, - soit 2.980 de plus qu'il y a un an - dont 83.958 de femmes et 11.161 d'hommes, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Des données distinctes publiées par le ministère des Affaires intérieures et des Communications dimanche ont montré que le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus avait atteint le chiffre record de 36,25 millions de Japonais, soit 29,3% de la population du pays.

Avec un tel pourcentage, le Japon arrive en tête sur une liste de 200 pays et régions comptant une population de plus de 100.000 personnes, a précisé le ministère.