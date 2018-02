"Devenir propriétaire d'un bien immobilier est une barrière contre la pauvreté quand on vieillit"

Bruno Wattenbergh, notre expert économique était l'invité du RTLINFO13H. Il évoquait la hausse annoncée des taux d'intérêts dans l'immobilier, comme il l'avait fait mercredi dans sa rubrique économique sur BEL RTL. Sans pouvoir garantir cette hausse, notre économiste estime que les taux d'intérêt pour les prêts hypothécaires vont subir une pression à la hausse.

Mais devenir propriétaire, est-ce toujours intéressant?

"Si vous n'êtes pas encore propriétaire, oui, car posséder un bien immobilier est une barrière contre la pauvreté quand on vieillit. C'est intéressant d'avoir ce bien immobilier. D'autant plus qu'aujourd'hui, les deux régions, Bruxelles et la région wallonne ont modifié leurs mécanismes d'incitation à la propriété. Il y a des abattements et toute une série de mesures intéressantes qui permettent de diminuer les frais annexes aux prêts immobiliers."