360.000 ménages belges paient 600€ de trop pour le gaz et l'électricité: voici comment changer les choses

Depuis plusieurs années, il est possible de changer de fournisseur de gaz et d'électricité. Mais seul 1 Belge sur 5 le fait chaque année, tandis que 1 Belge sur 10 ne change jamais de fournisseur. Or, grâce à la concurrence, les prix ont tendance à baisser par moment, ou du moins à varier selon les promotions.

Ces chiffres émanent de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). Elle veut que les Belges reprennent leur facture énergétique en main, car les "pertes" sont parfois importantes. En moyenne, plus de 360.000 ménages belges paient 600€ de trop pour leur gaz et leur électricité.

C'est d'autant plus bête, rappelle la CREG, que la loi est avantageuse en Belgique: chaque ménage a le droit de changer de fournisseur moyennant un préavis d'un mois. Et ce, sans aucune indemnité de rupture.

Comment faire ? Par exemple, lors du décompte annuel (quand le fournisseur fait la balance entre les provisions mensuelles et la consommation réelle), il est intéressant de comparer sa facture avec les prix des autres fournisseurs. Vous pouvez aller sur les sites de tous les fournisseurs pour voir leur tarif, mais le plus simple est d'utiliser un comparateur en ligne. "Attention à bien regarder le prix que vous payez actuellement", prévient Alexandre Viviers, expert en énergie chez SIA Partners, car il y a parfois des promotions, des conditions spéciales. Privilégiez les comparateurs indépendants et neutres: allez donc sur celui de la CREG, qui n'est lié à aucun fournisseur.

Pourquoi les prix évoluent ? Les prix de l'énergie fluctuent pour des raisons géopolitiques internationales ou plus localement par rapport au parc de production belge (nucléaire principalement).