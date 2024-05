Deux jeunes de 24 et 19 ans tués dans une collision à Tournai: "Le suspect semblait rouler à une très haute vitesse et être sous l'effet de la boisson"

Un grave accident de la route a eu lieu cette nuit à Barry près de Tournai sur la chaussée de Mons, non loin de la discothèque le Zooclub. Le bourgmestre nous informe ce matin que deux personnes ont perdu la vie dans cet accident.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, vers 01h30 du matin, qu'un accident mettant en cause deux véhicules s'était produit le long de la chaussée de Bruxelles à Barry (Tournai). Un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage, quatre ambulances et deux Smur ont été dépêchés sur place.

"C'est un accident entre deux véhicules. L'un venait de Leuze, qui apparamment roulait très vite et a percuté de plein fouet un autre véhicule dans l'autre sens. Deux personnes sont décédées, du deuxième véhicule", nous explique Paul-Olivier Delannois.

"Une audi a percuté une Peugeot dans laquelle se trouvaient les deux victimes décédées nées en 2000 et 2005 et de nationalité française", confirme Vincent Macq, procureur du Roi de Mons-Tournai.

La collision s'est produite entre le pont Festu et l'ancienne discothèque le Zoo. Lors d'une manoeuvre, une voiture a été percutée par un autre véhicule. Au total, sept personnes avaient pris place dans ces deux voitures. "On a dû désincarcérer l'un des deux occupants dans une des deux voitures. Dans la voiture désincarcérée, deux personnes étaient décédées. Il s'agit d'un homme et d'une femme", précisait vers 08h30 le capitaine Lionel Hanuise qui a dirigé l'intervention.

"La cause de l'accident est apparemment la vitesse sur cette axe là. L'éclairage fonctionnait. Ce genre de drame ne me laisse jamais indifférent. C'est une véritable catastrophe", commente Paul-Olivier Delannois.