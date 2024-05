"Ce n'est pas mon numéro de plaque sur l'amende": Vincent reçoit un PV pour une voiture qui n'est pas la sienne

C'est une drôle de mésaventure qu'a vécu Vincent il y a quelques semaines. Alors qu'il se trouvait chez lui, il constate qu'un PV pour un excès de vitesse lui a été envoyé par la police. Problème, la plaque d'immatriculation mentionnée ne correspond pas à la sienne. En nous contactant via notre bouton orange "Alertez-nous", Vincent veut mettre en garde la population sur le fait d'être attentifs à bien vérifier que les informations d'un PV sont les bonnes.

Et si, en recevant un PV pour excès de vitesse, vous vous rendiez compte que les données du véhicule en infraction ne correspondaient pas aux vôtres ? C'est ce qui est arrivé à Vincent au début du mois de décembre. Lorsqu'il découvre, dans sa boîte aux lettres, une contravention pour un excès de vitesse, sa surprise est totale. "Le numéro de plaque repris sur l'amende ne correspond pas à mon numéro de plaque. De plus, je ne me trouvais pas à l'endroit indiqué le jour de l'infraction", nous écrit-il.

Une erreur d'encodage