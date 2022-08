Carrefour gèle le prix de 100 produits de base en France

(Belga) Carrefour a décidé de bloquer les prix de 100 produits "du quotidien" jusqu'au 30 novembre, soit durant 100 jours, pour "soutenir le pouvoir d'achat des Français", a annoncé lundi le groupe français de supermarchés. En Belgique également, un gel des prix de certains produits devrait intervenir prochainement.

L'action en France concerne une centaine de produits - des aliments et boissons aux produits de nettoyage et de soins - de la marque Carrefour. L'enseigne promet de ne pas augmenter ses prix au moins jusqu'au 30 novembre. A l'approche du 1er septembre, elle a également bloqué les prix d'un certain nombre de fournitures scolaires. Une démarche qui fait suite à l'appel du gouvernement français d'accorder un geste aux clients pour les soulager face à l'inflation. En Belgique aussi, Carrefour travaille à une action par laquelle il gèlerait les prix dans les prochaines semaines, confirme une porte-parole. Les détails ne sont pas encore disponibles. (Belga)