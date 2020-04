Coronavirus - Colruyt ferme Collishop, sa boutique en ligne, en raison de l'affluence

(Belga) Colruyt va fermer pour quelques jours sa boutique en ligne, Collishop. L'affluence y est devenue trop forte et le personnel va donner la priorité aux commandes en suspens. "Nous avons réceptionné en deux semaines l'équivalent en quantité de commandes de ce que nous recevons à la Saint Nicolas quand cette période est particulièrement intense", indique la porte-parole Hanne Poppe.

Les gens achètent plus en ligne depuis que le gouvernement a ordonné la fermeture des commerces non-alimentaires. Les magasins en ligne du groupe Colruyt, qui exploite aussi les magasins de jouets Dreamland et Dreambaby, reçoivent énormément de commandes. En outre, au centre de distribution, on s'efforce de respecter les règles de distanciation sociale. Afin de donner un peu d'air au personnel et d'honorer les commandes en suspens, le site web de Collishop sera donc fermé jusqu'à lundi compris. Il sera toujours possible de passer commande auprès de Dreamland et de Dreambaby mais les clients seront avertis du fait que le temps d'attente pourrait aller jusqu'à deux ou trois semaines. Les magasins en ligne de Colruyt ne sont pas les seuls à chauffer. Le droguiste Di a décidé de ne plus accepter de commandes pendant quelques jours pour des raisons similaires. De nombreux sites en ligne en Belgique mettent d'ailleurs en garde contre des temps de livraison particulièrement longs ou bien limitent le panel de produits que peuvent commander les clients. (Belga)