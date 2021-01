Un demi-million de motos en circulation en Belgique

Malgré la fermeture des concessionnaires motos, le marché belge se porte plutôt bien. Bruno Wattenbergh, expert en Economie, livrait son analyse au micro de Bel RTL ce matin.

"Malgré que les concessions motos aient dû fermer pendant plusieurs mois, le marché de la moto a enregistré 25.807 nouvelles immatriculations, soit une hausse de +3,5%", introduisait ce matin notre analyste économique, Bruno Wattenbergh, au micro de Bel RTL. En Belgique, 500.000 personnes sont propriétaires d'une moto immatriculée, un chiffre en augmentation.

Des changements qui ont favorisé la moto comme transport individuel

Pour lui, cette stabilité et même, croissance, découle de trois facteurs. "D’abord, l’augmentation du revenu disponible. Les ménages belges ne sont pas partis en vacances, ils ont plutôt épargné, ce qui aurait décidé plus de belges à craquer pour une moto. Dans le contexte morose et l’obligation de rester en Belgique, c’était une option pour se balader et sillonner leur propre pays", détaille Bruno Wattenbergh.

"Ensuite, la réglementation sur la norme Euro changeait pour les motos, avec l’arrivée de la norme Euro5 au 1er janvier. Et donc il y a eu des bonnes affaires en décembre." La norme Euro5 implique une réduction d’un tiers environ des émissions polluantes par rapport à la norme Euro 4. L’idée est de rendre les véhicules moins polluants pour l'environnement.

Et enfin, le troisième facteur, lui, repose plutôt sur la mobilité, bien plus facile avec une moto ou un scooter que les transports en commun. Bon nombres de Belges ont donc souhaité "revenir à une mobilité individuelle, crédible vis-a-vis des problèmes de parkings et d'embouteillages" comme les deux-roues motorisés. "Et c’est vrai qu’au quotidien, motos et scooters peuvent remonter les files en contrôlant leur vitesse par exemple. Il ne leur est pas difficile de trouver une place de parking. Et, cerise sur le gâteau, les trajets entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les déplacements professionnels sont fiscalement déductibles à 100 %", détaille l'analyste.

Et pour réduire les embouteillages d'au moins 40% en ville et sur les axes les plus engorgés, il suffirait que seul 10% des automobilistes adoptent un deux-roues motorisé. De quoi inciter d'autres Belges à passer à l'acte et s'acheter une moto ou un scooter!

Les motos plus populaires que les scooters

Au niveau des modèles,"ce sont toujours les 125 cm3 qui enregistrent le plus grand nombre d’immatriculations avec près d'1 nouvelle immatriculation sur 3". La nouveauté? Dans ce segment, les motos deviennent plus populaires que les scooters. Mais si les 125 cm3 restent autant attractifs pour une majorité de Belges, c'est parce qu'ils ne requièrent pas forcément de détenir un permis moto. "Ils peuvent être conduits avec un permis B obtenu avant 2011, ou après deux ans de permis voiture, à la condition de suivre une formation de 4 heures"

Un Salon de la Moto réinventé pour l'année 2021

Cette année, à cause des mesures sanitaires pour endiguer la pandémie actuelle, le Salon de la Moto n'aura pas lieu en "réel" mais il se réinvente tout de même. Il aura lieu en mode "pop-up" au cours des deux prochains week-ends. "Près de 500 concessionnaires moto, répartis sur la Belgique et le Luxembourg, ouvrent leurs portes pour tout de même offrir des conditions salon aux amateurs des deux-roues", précise Bruno Wattenbergh. Pour plus d'informations sur ce Salon un peu différent des autres années, le site officiel en détaille le fonctionnement et le programme.

Avantages fiscaux et autres avantages de la moto

Mais rouler à moto peut aussi être relativement avantageux.

Combiner l’assurance de sa voiture avec celle de sa moto permet d’obtenir un meilleur tarif;

Jusqu’à 250cc, la taxe de circulation ne doit pas être payée;

Pour les motos et scooters électriques, le tarif minimal pour la TMC (ndlr, taxe de mise en circulation) et la taxe de circulation doit être payée. Aucune taxe n’est due en Flandre. Et au niveau fédéral, une réduction d’impôt de 15% (maximum 3.140 euros) est octroyée pour une moto électrique;

Pour les trajets domicile/lieu de travail et les déplacements professionnels, il est possible de déduire, dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques, 100% des frais (achat de la moto et des vêtements, entretiens, essence, contrat d’assistance…);

La consommation d’une 125cc ne dépasse pas 3 L/100 km;

Rouler en moto ou en scooter permet d’être moins impacté par les embouteillages et de gagner beaucoup de temps. Sur l’autoroute, il est autorisé de remonter les files de voitures et, ainsi, de rester en mouvement (jusqu’à 50 km/h avec un différentiel maximal de 20 km/h par rapport aux voitures);

Il est possible de garer un deux-roues motorisé sur le trottoir, à condition de laisser suffisamment de place pour les autres usagers. Plus besoin donc de perdre du temps pour trouver une place de parking;

Les motos et scooters restent les bienvenus dans les Zones de Basses Émissions (LEZ).

