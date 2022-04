C'est une décision de l'Union Européenne, à partir d'aujourd'hui les stations services doivent afficher le prix le coût moyen du carburant aux 100km.

"Que vous consommiez X litres aux 100km, ça dépend de la voiture, de la manière de rouler du conducteur. C'est tellement variable d'une personne et d'une voiture à l'autre que je ne vois pas comment on pourra s'y référer", explique un automobiliste dubitatif. "Pour moi c'est inutile", ajoute-t-il.

Cet automobiliste a raison quand il dit que la consommation varie en fonction des conducteurs et des véhicules. C'est pourquoi les chiffres qui sont affichés sont des moyennes officielles. L'affiche doit être placée là où au moins trois carburants sont en vente.

Le calcul se base sur un véhicule familial et indique le coût moyen aux 100km. Les prix seront révisés chaque trimestre.

Le top 3 des carburants les plus chers est composé de l'essence (10,1 euros/100km), suivit de l'hydrogène (9 euros/100km) et du diesel (8,8 euros/100km). Pour l'électricité, il s'agit du prix de charge à la maison et pas sur la voie publique, c'est l'un des problème soulevé par le secteur.

"Tous les carburants ne se retrouvent pas sur ce comparatif puisque il n'y a que six carburants (sur le comparatif, ndlr) et qu'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne au niveau des accises", détaille Olivier Neirynck, directeur technique de la brafco (fédération belge des négociants en combustibles et carburants). L'expert conseille aux automobiliste qui souhaitent changer de véhicule de "prendre les pincettes d'usage par rapport à [un] choix d'une prochaine motorisation éventuelle".

Autre point à tenir en compte, le fait que le prix des carburants peut très fortement évoluer sur une période de trois mois.